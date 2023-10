Wetterprognose Wolkenloser Himmel: Der Dienstag verläuft jedoch windig Kärnten - Der Dienstag verläuft in Kärnten vorübergehend wolkenlos. Mit Temperaturen zwischen 5 und 11 Grad wird es jedoch kalt. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (83 Wörter) © 5min.at

Am Dienstag ist es in Kärnten oft wolkenlos. Der Nordwind bleibt aber weiterhin sehr stark und kalt. “Stellenweise ist es sogar stürmisch”, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. In der Früh ist es in weiten Teilen des Landes leicht frostig. Tagsüber klettern die Temperaturen auf maximal 5 bis 11 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.