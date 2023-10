Wetterprognose Am Dienstag ziehen dichte Wolken über die Steiermark Steiermark - In der Steiermark erwarten uns am Dienstag viele Wolken. Die Sonne zeigt sich vor allem im Süden des Landes. Es wird kalt und windig. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (86 Wörter) © Hannah Kulmitzer

Am Dienstag überwiegen im Norden der Obersteiermark erneut dichte Wolken. Regnen wird es allerdings nur selten. Vor allem im Süden zeigt sich öfters die Sonne und ein lebhafter Nordwind zieht durch das Land. “Mit der nördlichen Strömung bleibt es kühl”, so die Wetterexperten der GeoSphere Austria. In der Früh wird es frostig kalt mit Temperaturen zwischen minus 6 und 0 Grad. Die Höchstwerte erreichen zwischen 3 und 8 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.