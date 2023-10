220.000 Beschäftigte Arbeitslosen­quote bei 7,3 Prozent: Arbeits­marktlage in Kärnten stabil Kärnten - Aktuell sind knapp 220.000 Personen in Kärnten beschäftigt, was einem Plus von etwa 2.000 Menschen im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Gleichzeitig sind mit 17.463 genau 18 Personen weniger arbeitslos als noch im Jänner 2022. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (176 Wörter) © Pixabay

“Die Zahlen zeigen deutlich, wie sehr sich der Kärntner Arbeitsmarkt stabilisiert hat. Zum Vergleich: im März 2019, also vor den multiplen Krisen und Herausforderungen, hatte Kärnten rund 211.000 Beschäftigte und über 22.000 Arbeitssuchende bei einer Arbeitslosenquote von 9,6 Prozent. Aktuell liegen wir in Kärnten bei 7,3 Prozent”, freuen sich Landeshauptmann Peter Kaiser und Arbeitsmarktreferentin Gaby Schaunig. Zusätzlich habe die Zahl der offenen Stellen in Kärnten um 4,7 Prozent zugenommen und auch die Jugendarbeitslosigkeit entwickle sich auf niedrigem Niveau.

“Arbeitskräftemangel muss genutzt werden”

Besonders die Gruppe der Niedrigqualifizierten stellt mit 39,5 Prozent weiterhin einen großen Anteil an den Arbeitssuchenden dar. “Die vielfältigen, aufeinander abgestimmten Maßnahmenpakete im Bereich des Territorialen Beschäftigungspaktes (TEP) sowie anderer derzeit anlaufender Projekte stärken besonders diese Gruppe. Das AMS und das Land Kärnten investieren 2023 weiterhin nachhaltig in innovative, neue Zugänge, um allen Kärntnern sinnstiftendes Arbeiten und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen”, so Schaunig. Der Arbeitskräftemangel müsse genutzt werden, um den Personen, die nicht zur offenen Stelle passen, durch Qualifizierung eine Chance zu geben.