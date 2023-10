Für die wichtige Vorbildrolle Wieder "geradegerückt": Diese Biografie nimmt Villach genau unter die Lupe Villach - Das Frauenreferat Villach lädt am 14. April zu einer spannenden Buchpräsentation und Diskussion mit den Autorinnen: „Geradegerückt“ korrigiert hartnäckige Mythen, die durch den sexistischen Blick auf Frauenbiografien entstanden sind. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (224 Wörter) © 5min.at

Das Frauenreferat Villach hat heuer beginnend mit dem Frauentag eine ganze Serie an Veranstaltungen organisiert, um Frauenthemen weiter und stetig in den Fokus zu rücken. „Wir versuchen mit dem Frauenreferat, spannende und interessante Themen auch abseits des Frauentages zu finden, um diese zu positionieren und einen öffentlichen Diskurs in Gang zu setzen“, sagt Frauenreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ).

Meinungen haben großen Einfluss

Am Freitag, 14. April 2023, ist es eine spannende Buchpräsentation, wo beide Autorinnen anwesend sind und auch für eine Diskussion zur Verfügung stehen. „Bei Frauen, die sich für ein Leben in der Öffentlichkeit entscheiden, wird automatisch davon ausgegangen, dass sie einer respektlosen und frauenfeindlichen Berichterstattung über sich zustimmen. Für sie gilt ein anderer Maßstab als für Männer. Ihre Taten werden aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und ihre Privatsphäre gilt als ausgehebelt. Es ist wichtig zu erkennen, dass die mediale Abwertung und Sexualisierung von Frauen einen großen Einfluss auf das Rollenbild jüngerer Generationen hat“, erklärt Frauenbeauftragte Alisa Herzog.

Bekannte Lebensgesschichten

„Geradegerückt“ nennt sich das Buch der zwei Standard-Redakteurinnen Beate Hausbichler und Noura Maan, in dem sie verzerrte und skandalisierte Biographien von bekannten Frauen korrigieren. Insgesamt sind es 28 Lebensgeschichten von Yoko Ono über Romy Schneider bis Monica Lewinsky, die die Autorinnen genau analysiert haben und mit diesem Buch geraderücken.