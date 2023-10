Campen in der Steiermark Unter 30 Euro pro Nacht: So beliebt ist Camping im grünen Herzen Österreichs Steiermark - Mit durchschnittlich 32,83 Euro für eine Campingnacht liegt Österreich im europäischen Vergleich in der oberen Preisklasse. Inder Steiermark wurden 2022 über 668.000 Übernachtungen auf Campingplätzen gezählt. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (343 Wörter) © Camping Grubhof

Ob Wellnessurlaub mit Badeparadies oder gemütliches Naturcamping: Die unterschiedliche Angebotsstruktur auf Campingplätzen sorgt auch für eine differenzierte Preisgestaltung. Das Campingportal camping.info hat die Preise von über 10.000 europäischen Campingplätzen ausgewertet. Im österreichischen Bundesländervergleich liegt die Steiermark bei 28,45 Euro pro Nacht und gilt dabei als besonders preiswert.

Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

“Grundsätzlich bieten die Campingplätze in Österreich ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Nicht nur inflationsbedingt, sondern auch durch die gestiegene Nachfrage und das wachsende Qualitätsniveau lässt sich die leichte Preissteigerung zum Vorjahr begründen”, sagt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer des Reise- und Buchungsportals camping.info. Um das Preisniveau schon bei der Urlaubsplanung einordnen zu können, werden zu jedem Campingplatz auch einen Vergleichspreis für die Haupt- und Nebensaison gelistet. “Gerade abseits der Tourismushochburgen finden Camper auch noch preiswerte Campingplätze.

Über 2 Millionen in Kärnten

2022 konnte in Österreich ein kräftiges Plus an Übernachtungen verzeichnet werden. Mit 2.661.099 Nächtigungen ist Kärnten der klare Spitzenreiter. Ingesamt ergibt das ein Plus von 11,6 Prozent im südlichsten Bundesland. Auf Platz zwei liegt Tirol. Dort wurden rund 2,1 Millionen Nächtigungen gezählt. Auf Platz drei und vier liegen Salzburg und die Steiermark. Im grünen Herzen Österreichs wurden im vergangenen Jahr 668.031 Übernachtungen auf Campingplätzen gezählt. Das ergibt ein sattes Plus von 17,5 Prozent. Das Schlusslicht bildet Wien mit 64.989 Nächtigungen. Das interessante dabei? Das kleinste Bundesland erreichte einen Zuwachs von stolzen 91,3 Prozent. Im Burgenland wurde als einziges ein Rückgang verzeichnet.

Awards für die Steiermark

Heuer wurde bereits zum zwölften Mal der camping.info Award verliehen. Er zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen in der Campingbranche. Durch die bewährte Award-Formel, die die Zufriedenheit der Gäste sowie die Anzahl und die Aktualität der Bewertungen berücksichtigt, kommen nicht nur große, sondern auch kleine Plätze in das Ranking. In der Steiermark liegt das Camping Murinsel in Großlobming auf Platz vier beliebtesten Campingplätze in Österreich. Auch das 50plus Campingpark Fisching in Weisskirchen konnte überzeugen und liegt unter den Top 10.