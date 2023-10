In St. Martin am Grimming

Von Gerüst gestürzt: Feuerwehr muss Arbeiter retten

St. Martin am Grimming - Heute Nachmittag verunfallte ein Arbeiter in St. Martin am Grimming. Er war von einem Gerüst gestürzt - die Feuerwehr musste ihn retten.

