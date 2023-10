Aktion von 6 bis 8. April Vintage oder modern: Mache deinen Garten mit WOM zum Paradies! Klagenfurt - Du möchtest deinen Garten jetzt im Frühling so richtig aufmöbeln? Dann schau von 6. bis 8. April bei WOM vorbei und sichere die 20 Prozent auf coole Stücke! von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (342 Wörter) Werbung © 5 Minuten

Ein grüner Rasen und Sonnenschein – dein Garten ist schon fast perfekt, aber irgendetwas fehlt? Genau! Moderne Skulpturen oder Figuren mit Vintgae-Flair! Dazu ein gemütliches Sitzkissen und authentisches Geschirr für deine Gartenpartys. Das alles und noch viel mehr gibt es von 6. bis 8. April um minus 20 Prozent beim WOM in Klagenfurt an der Alten Stadtgrenze! “Unser Shop in Klagenfurt findet ihr direkt an der Stadteinfahrt Völkermarkter Straße. Wir sind über die Autobahnabfahrt Klagenfurt Ost perfekt erreichbar”, erklären die WOM-Experten.

Tolles Geschirr zum Mega-Rabatt! © 5min.at

Deine einmalige Design-Oase!

Afterwork oder am Wochenende ist es oft der perfekte Ausklang des Tages draußen zu relaxen. Egal, welchen Stil du auf deinem Balkon oder in deinem Garten umsetzen möchtest, WOM hat die richtigen Desinger-Pieces für dich. Die Einrichtungsexperten sind bei der diesjährigen Gartensaison überzeugt: “Der klassische Landhausstil ist zurück und begeistert uns mit seinem gemütlichen und naturverbundenen Charme. Naturmaterialien wie Holz und Stein sind langlebig, pflegeleicht und passen einfach immer.” Setze also am besten auf Gartenmöbel aus Rattan oder Massivholz. Gerne dürfen Gartenbänke und Co. auch mit weißer Farbe gebeizt sein, was ihnen einen Hauch von Vintage verpasst. Auch kuschelige Textilien wie Outdoor-Kissen oder Decken gehören auf jeden Fall zum Landhausstil dazu. Bei WOM wirst du dabei auf jeden Fall fündig. Das tolle daran? Du bekommst deine Outdoor-Möbel nicht nur zu unfassbar niedrigen Preisen, sie sind noch dazu Einzelstücke von Top-Marken, was deinen Garten in eine unverwechselbaren Design-Paradies verwandelt.

© 5min.at © 5 Minuten © 5 Minuten © 5 Minuten

Handverslesen und einzigartig!

In den letzten 13 Jahren ist WOM zu der Adresse für stilvolles und leistbares Wohnen geworden. Hier findest Du Möbel und Wohn-Accessoires renommierter Marken und top Designer zu sensationellen Outlet-Preisen. Die vielseitige Auswahl bietet alles, was das Interior-Herz begehrt: Design-Klassiker und extravagante Möbelunikate für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche, Bad und den Außenbereich. “Unsere Stücke sind handverlesen ausgesucht und machen jeden Haushalt zu einer einzigartigen Oase”, freut man sich bei WOM über das vielfältige Angebot.