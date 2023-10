Rüttelplatte gestohlen Anonymer Hinweis zu Diebes­gut führte Spur nach Kroatien Hart bei Graz - Unbekannte Täter stahlen am 23. März 2023 eine Rüttelplatte. Das Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro konnte nun in Kroatien sichergestellt werden. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (79 Wörter) © 5min.at

Der Firmeninhaber erstattete am 27. März 2023 bei der Polizeiinspektion Raaba die Anzeige, dass von seiner Baustelle eine Rüttelplatte gestohlen wurde. Beamte der Polizeiinspektion Raaba führten daraufhin die Ermittlungen. Aufgrund eines anonymen Hinweises gelang es den Polizisten in Zusammenarbeit mit kroatischen Polizeibehörden, das gestohlene Diebesgut nun sicherzustellen. Die länderübergreifende Zusammenarbeit wurde dabei von einem österreichischen Verbindungsbeamten in Zagreb koordiniert bzw. unterstützt. Weitere Ermittlungen zum Diebstahl und auch zu möglichen Hehlern werden geführt.