Gute Buchungslage: Österreich zählt 48,13 Millionen Nächti­gungen in der laufenden Winter­saison Kärnten - "Der Tourismus kann mit dem Verlauf der bisherigen Wintersaison durchaus zufrieden sein", meint Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP). In der laufenden Wintersaison – November 2022 bis Februar 2023 – gab es bisher 48,13 Millionen Nächtigungen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (238 Wörter) © Simone Hattenberger

“Die Buchungslage ist gut und der neuerliche Schneefall zu Beginn der Ferien lässt die Wintersportgebiete auf kurzfristige Buchungen hoffen – freie Zimmer sind noch verfügbar. In den höher gelegenen Skigebieten ist in den meisten Bundesländern noch immer Schneesicherheit gegeben”, fasst es Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) zusammen. In der laufenden Wintersaison – November 2022 bis Februar 2023 – gab es bisher 48,13 Millionen Nächtigungen. Dies sei im Vergleich zur letzten richtigen Wintersaison 2018/19 zwar ein Minus von 3,1 Prozent, vergleicht man den Februar 2023 mit dem Februar 2019 konnten das Burgenland, Kärnten und Vorarlberg die Nächtigungszahlen aber bereits übertreffen.

Osterferien läuten Endspurt für Wintersaison ein

“Die Gäste während der Osterferien kommen zu einem Drittel aus dem Inland, das andere Drittel aus Deutschland und der Rest aus anderen Ländern. In allen drei Herkunftsmärkten liegen die Osterferien dieses Jahr um knapp eine Woche vor den Osterferien 2022. Das begünstigt schon einmal rein terminlich die Nachfrage. Einige Skigebiete haben noch bis zum 16. April geöffnet”, so Kraus-Winkler. Auch der „Oster-Effekt“ lasse auf gute Nächtigungszahlen für den April hoffen. Meist fällt Ostern in den April, so wie 2017, wodurch die Nächtigungen mit 8,35 Millionen um 30,1 Prozent gestiegen sind. Mit den vielen Osterangeboten lassen sich die letzten Pistenschwünge auch gut mit österlichem Brauchtum verbinden. “Es ist diese perfekte Kombination aus Wintersporterlebnis und Brauchtum in Österreich, die die Osterferien zu einem besonderen Erlebnis werden lässt”, so Kraus-Winkler