Jahreshauptversammlung Villacher Wasser­rettung zog Bilanz: 655 Tage im Einsatz Villach - Einsätze, Tauchgänge, Fortbildungen und Co.: Insgesamt 15.742 Stunden hat die Villacher Einsatzstelle der österreichischen Wasserrettung im vergangenen Jahr geleistet. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (125 Wörter) © ÖWR Villach

Am vergangenen Donnerstag, dem 30. März 2023, fand die Jahreshauptversammlung (JHV) der Villacher Wasserrettung statt. Dort hatte Einsatzstellenleiter Wolfram Krenn imposante Zahlen zu berichten: “Insgesamt 15.742 Stunden, also umgerechnet 655 Tage, haben unsere 77 aktiven Wasserretterinnen und Wasserretter im vergangenen Jahr für die Allgemeinheit geleistet.” Darunter waren Einsätze, Tauchgänge, Fortbildungen und viele weitere Veranstaltungen wie Überwachungsdienste, Seenreinigungen oder Ausflüge.

Aus- und Weiterbildungen standen am Programm

Zudem konnten die Wasserretter in einigen Kursen neue Helfer und Retter ausbilden und viele der bestehenden Einsatzkräfte haben weitere Spezialausbildungen absolviert. Auch bedankte man sich bei etlichen Gästen aus der Politik, den Einsatzorganisationen, Partnern und Freunden der Wasserrettung für die Teilnahme an der JHV. “Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit euch”, so Krenn abschließend.