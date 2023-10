5 tödliche Unfälle Lenker tödlich ver­unglückt: 74-Jähriger kollidierte mit LKW Weiz - Am Freitag, dem 31. März, verunglückte ein 74-jähriger Lenker tödlich. Eine Kollision mit einem LKW riss den Autofahrer aus dem Leben. Insgesamt kam es vergangene Woche zu fünf tödlichen Unfällen auf Österreichs Straßen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (210 Wörter) © BFV Weiz | BI d.V. Ing. Patrick Friedl / ÖA-Team AS07 Artikel zum Thema Tödlicher Crash mit LKW: Auto­fahrer verstorben

Wie bereits berichtet, kam es vergangene Woche zu einem schweren Verkehrsunfall, der leider ein tödliches Ende nahm. Am Freitag, dem 31. März, war ein 74-jähriger Autofahrer auf der B68 Feldbacher Straße unterwegs. Aus unbekannter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei frontal mit einem LKW, gelenkt von einem 45-jährigen Voitsberger. Der 74-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen – für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Fünf Verkehrstote vergangene Woche

In der vergangenen Woche kam es auf Österreichs Straßen zu fünf tödlichen Unfällen. Dabei starben drei Pkw-Lenker, ein Fußgänger und ein Radfahrer. Zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich und je einer in Oberösterreich, der Steiermark und Vorarlberg beklagt werden. Je zwei Personen davon kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B und einer Landesstraße L und eine auf einer Gemeindestraße ums Leben.

Vermutliche Unfallursache

Vermutliche Hauptunfallursache waren drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in einem Fall eine Vorrangverletzung. Bei einem Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Zwei Unfälle waren Alleinunfälle, ein Pkw-Lenker verwendete keinen Sicherheitsgurt. Vom 1. Jänner bis 2. April 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 73 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es ebenso 79 und 2021 51.