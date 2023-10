Sonntag- und Dienstagnacht: Unkontrol­lierte Brauchtums­feuer hielten Feuer­wehren auf Trab Kärnten - In den vergangenen Tagen mussten die Kärntner Feuerwehren mehrmals zum Einsatz ausrücken. Grund waren unkontrollierte Brauchtumsfeuer. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (65 Wörter) © FF Eberstein

Alle Jahre wieder grüßt das Murmeltier: In der Nacht auf Dienstag, den 4. April 2023, ertönten die Sirenen am Ossiacher See. Die Freiwilligen Feuerwehren Bodensdorf und Steindorf mussten zum Einsatz ausrücken. Grund war ein unkontrolliertes Brauchtumsfeuer. Es handelte sich nicht um den ersten Fall dieser Art. Bereits am Sonntag, dem 2. April 2023, mussten die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Eberstein zu einem ähnlichen Einsatz ausrücken.