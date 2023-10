Ab 5. April Viele engagierte Projekte: Bewerbung für Bank Austria Sozial­preis startet Kärnten - Der Bank Austria Sozialpreis gelangt dieses Jahr zum 14. Mal in Österreich zur Ausschreibung. Pro Bundesland werden 10.000 Euro an drei Siegerprojekte vergeben. Die Bewerbungsfrist läuft ab 5. April bis einschließlich 8. Mai 2023. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (232 Wörter) Die Bewerbung für soziale Projekte ist bis 8. Mai 2023 möglich. © Bank Austria

Thomas Haslauer, Landesdirektor Firmenkunden der UniCredit Bank Austria in Kärnten: „Mit dem Bank Austria Sozialpreis werden wir auch heuer soziales Engagement und den Einsatz für die Zivilgesellschaft in ganz Österreich substanziell unterstützen. Gerade in schwierigen Zeiten ist es uns besonders wichtig, den gemeinnützigen Einsatz vor Ort zu fördern und auszuzeichnen. Im Rahmen unserer sozialen Verantwortung möchten wir sozial ausgerichtete Projekte vor den Vorhang holen und ihnen die Möglichkeit geben, sich der Öffentlichkeit vorzustellen. Daher ist es für uns ein wichtiges Anliegen, den mit insgesamt 90.000 Euro dotierten Bank Austria Sozialpreis erneut zu vergeben.“

Fördersumme von insgesamt 90.000 Euro

Das Preisgeld von insgesamt 90.000 Euro wird gleichermaßen auf alle Bundesländer aufgeteilt. Eine jeweils regional besetzte Expertenjury trifft die Vorauswahl und wählt aus der Summe der Einreichungen drei Finalisten pro Bundesland aus. Über die endgültigen Platzierungen entscheidet die Öffentlichkeit, die per Online-Voting auf der Website des Bank Austria Sozialpreises abstimmen kann. Das Siegerprojekt in jedem Bundesland erhält 6.000 Euro, Platz zwei ist mit 3.000 Euro und Platz drei mit 1.000 Euro dotiert. „Wir laden auch in diesem Jahr unsere Kunden sowie die breite Öffentlichkeit dazu ein, vom 3. Juli bis zum 31. August 2023 auf der Projektwebsite dem Projekt ihrer Wahl eine Stimme zu geben“,so Haslauer. Bewerbungen für den Bank Austria Sozialpreis 2023 können ab 5. April bis einschließlich 8. Mai 2023 im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung eingereicht werden.