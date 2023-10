Sanierungsverfahren eröffnet

Klagenfurter Firma kämpft gegen Insolvenz: 14 Dienst­nehmer betroffen

Klagenfurt - Der Alpenländische Kreditorenverband gibt bekannt, dass über das Vermögen der Vinz. Zwick Gesellschaft m.b.H. & Co. KG in Klagenfurt wurde ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde.