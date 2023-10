Saisonstart der Schifffahrt Ab 9. April: Bald kann man wieder über den Wörther­see cruisen Klagenfurt - Die Flotte der Wörthersee Schifffahrt wird am 09. April 2023 um 8 Uhr, nach der Winterpause ihren Hafen in der Klagenfurter Ostbucht wieder verlassen und über den Wörthersee fahren. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (230 Wörter) Ab 9. April kann mit den Schiffen wieder über den Wörthersee gefahren werden. © Der Handler

Die Winterpause wurde genutzt, um die Schiffe auf den letzten Stand der Technik zu bringen und das Wohlfühlambiente an Bord weiter zu verbessern. Aber es gibt nicht nur technische Neuerungen, sondern auch wieder viele Angebote. Die allseits beliebte „Frühstücksfamilie“ der Wörthersee Schifffahrt kann wieder täglich bis 31.Oktober 2023 gebucht werden. Für die kleinen Passagiere gibt es das Nauti Frühstück inklusive einer kleinen Überraschung.

Ein-bis-drei-Tages-Erlebnis

Minimundus, Aussichtsturm am Pyramidenkogel, Wörthersee Schifffahrt: Das sind die top drei Ausflugsziele in Kärnten und stehen in Verbindung mit einem All-In-One Kombiticket, welches eine echte Alternative zu anderen Kartenprodukten wie zum Beispiel der Kärnten CARD in der Region Wörthersee bietet. Es kostet 45 Euro pro Person. Das Kombiticket ist bei allen drei Attraktionen erhältlich, kann in beliebiger Reihenfolge genutzt und auch vorab online gekauft werden. Das Ein-bis-drei-Tages-Erlebnis rund um den Wörthersee kann durch die Zusammenarbeit aller Sehenswürdigkeiten in vollen Zügen genossen werden. Weitere Informationen zu den Angeboten findest du hier.

Veranstaltungen am Schiff

Egal ob eine Fahrt mit dem Dampfschiff Thalia oder dem klimaneutralen Elektroschiff Maria Wörth gibt es für jeden Anlass das passende Schiff. Nicht nur Rundfahrten, sondern auch Produktpräsentationen, Firmen- oder Familienfeiern, Hochzeiten, Taufen oder Geburtstage – jede Fahrt wird individuell den Vorstellungen der Gäste angepasst. Auch in Sachen Musik, Technik, Dekoration und Kulinarik wird gerne weitergeholfen.