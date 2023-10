Jetzt bewerben Neuer Job gesucht? Bei Ranacher liegt dir die Welt zu Füßen! Kärnten - Du hilfst Menschen gerne dabei ihr Leben leichter zu machen? Du arbeitest gerne mit einem dynamischen Team und einem netten Chef und nebenbei passt auch noch die Bezahlung? Dann bist du bei Ranacher genau richtig! Bewirb dich jetzt! von Carolina Kucher 5 Minuten Lesezeit (637 Wörter) Werbung Du bist auf Jobsuche? Dann bist du bei Ranacher genau richtig! © Ranacher

Seit über 27 Jahren sorgt Ranacher in zehn Filialen in ganz Kärnten für gesunde Füße! In den modern eingerichteten Sanitätshäusern werden aber nicht nur die selbst entwickelten SOFT Einlagen digital angemessen, sondern auch ein umfangreiches Sortiment an Produkten für die Pflege zu Hause angeboten. Produkte, die täglich das Leben tausender Menschen erleichtern und dabei helfen, die Lebensqualität merklich zu steigern.

Mitarbeiter als Zutat fürs Erfolgsrezept!

“Die Dankbarkeit der Kunden, unseren Angestellten gegenüber, ist in jeder Filiale spürbar. Ein Faktor, der dazu beiträgt, dass wir uns über einen hohen Anteil langjähriger Mitarbeiter freuen dürfen. Mitarbeiter, die bis zur Pensionierung bei uns arbeiten, sind keine Seltenheit und ein Resultat aus einer angenehmen und unterstützenden Arbeitsatmosphäre”, zeigt sich Chef Ferdinand Ranacher begeistert. Da das Unternehmen so rasant wächst, sucht das Team nun in St. Veit, Klagenfurt (St. Veiter Straße), Villach und Hermagor nach Verstärkung! “Zukunftssichere Jobs mit guten Verdienstmöglichkeiten sind sehr selten. Zu finden sind diese vor allem im Gesundheitsbereich, wie beim erfolgreichen Unternehmen Ranacher. Viele trauen sich gar nicht, sich bei uns zu bewerben, da sie nicht aus der Branche sind. Doch konnten bereits viele Quereinsteiger bei uns Fuß fassen,“ weiß Ranacher zu berichten.

"Mitarbeiter die bis zur Pensionierung bei uns arbeiten sind keine Seltenheit und ein Resultat aus einer angenehmen und unterstützenden Arbeitsatmosphäre", zeigt sich Chef Ferdinand Ranacher begeistert. © Ranacher

Hier kommen die Mitarbeiter zu Wort!

Du bist auf Jobsuche, aber du bist noch nicht überzeugt, ob Ranacher zu dir passt? Kein Problem! Wir haben mit ein paar Mitarbeitern gesprochen, die von ihrem Arbeitsalltag erzählen! Mitarbeiterin Sabine Primeßnig war zuvor in der Schuhbranche tätig. Sie erzählt von ihrem Einstieg bei Ranacher: „Es war Zufall, dass ich mich bei der Firma Ranacher beworben habe. Ich bin sehr froh, dass mich mein Schicksal hier herbrachte. Man lernt immer wieder etwas Neues und auch das Arbeitsklima ist spitze. Ich bereue keinen Tag, diesen Weg gewählt zu haben.“ Auch Mitarbeiterin Elisabeth Dürnle, die schon zuvor im Sanitätsfachhandel tätigt, war, ist froh über den Einstieg bei Ranacher: „Ich habe schon viele Jahre in diesem Bereich gearbeitet. Ich wollte mich zwar beruflich verändern, aber in dieser Branche bleiben. Es gefällt mir sehr gut, angefangen vom guten Arbeitsklima, über die netten Arbeitskollegen bis hin zum netten Chef!“

Auch als Quereinsteiger Fuß fassen!

Erfahrung im beratenden Verkauf ist ein großer Vorteil für eine Bewerbung bei Ranacher. Ein weiteres ist die Freude am Umgang mit Menschen, wie auch Lernbereitschaft. Denn, in diversen Schulungen wird den neuen Mitarbeitern alles im großen Bereich rund um Füße, Bandagen, Mieder, Kompressionsstrümpfe und Pflege beigebracht. Birgit Ofner, Quereinsteigerin im Verkauf berichtet: ,,Obwohl ich eine Quereinsteigerin bin, konnte ich mich aufgrund der tollen Einschulungsphase sehr gut einarbeiten. In so einer angenehmen Atmosphäre arbeiten zu können, ist nicht überall selbstverständlich. Auch die tollen Verdienstmöglichkeiten haben mir den Wechsel zu Ranacher leichter gemacht”

Bewirb dich jetzt! Du willst den Schritt wagen? Dann bewirb dich gleich jetzt unter [email protected]! Weitere Informationen zu den Produkten findest du unter http://www.ranacher.at/.

In diversen Schulungen wird den neuen Mitarbeitern alles im großen Bereich rund um Füße, Bandagen, Mieder, günstige Kompressionsstrümpfe und Pflege beigebracht. © Ranacher

Biologisch abbaubare Einlagen? Das gibt’s bei Ranacher!

Doch Ranacher kümmert sich nicht nur um seine Mitarbeiter, sondern auch um die Umwelt! Schon seit längerem beschäftigt sich der Bandagistenmeister Ferdinand Ranacher mit dem Thema Nachhaltigkeit und welchen Beitrag sein Unternehmen in diesem Bereich leisten kann. Nach intensiver Forschungsarbeit und einer umfangreichen Testphase ist das Kärntner Traditionsunternehmen stolz, seine neuesten Einlagen vorstellen zu dürfen: Die neuen BIO Einlagen zeichnet sich durch unschlagbare Umweltverträglichkeitsmerkmale aus und wurden mit dem Ziel entwickelt, zu 100% biologisch abbaubar zu sein. Ein hochgestecktes Ziel, vor allem auch deswegen, da sämtlich Eigenschaften der bekannten SOFT Einlagen gewährleistet sein mussten. Diese beinhalten ein unvergleichlich komfortables Tragegefühl, beste Qualität, Passgenauigkeit und Vielseitigkeit. Die BIO Einlagen können den Bedürfnissen des Kunden individuell angepasst werden. “Ob superdünne Einlagen für feine Schuhe oder eine Weichbettung – die neuen Einlagen erweisen sich als flexibel und innovativ!”, freut sich Ferdinand Ranacher abschließend.