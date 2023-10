Brrr...! Bis zu -16 Grad: Steirer starteten mit Minus­graden in den Tag Steiermark - Das Aprilwetter macht wirklich, was es will. Kaum hat Ende März der Frühling warme Temperaturen und Sonnenschein mit sich gebracht, sieht es jetzt schon wieder ganz anders aus. So starteten die Steirer heute mit Minusgraden in den Tag. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (146 Wörter) © Roberto Tauschmann

Brrrr…! Mit eisigen Temperaturen starteten heute Morgen einige Steirer in den Tag – über Nacht hatte es stark abgekühlt. Kältepol ist da eindeutig der Dachstein hier wurden mit Stand 10 Uhr -15,2 Grad gemessen. Selbst am Grazer Hausberg, dem Schöckl, hat es frostige -6,9 Grad. Auch auf den anderen Steirer Bergen fielen die Temperaturen unter 0. Heute Vormittag wurden auf der Ramsau 4,4 Grad und auf der Stolzalpe -4 Grad, am Präbichl -5,6 Grad und in Fischbach -3,1 Grad gemessen.

Plusgrade in Städten

Von warmem Frühlingswetter ist heute also keine Sicht. Im Gegensatz zu den Bergen wurden in den Städten um 9 Uhr zumindest bereits Plusgrade verzeichnet. So hat es in Graz-Flughafen 3,4 Grad, Leoben 1,7 Grad, Fürstenfeld 2,8 Grad und in Bad Radkersburg 4,1 Grad. Sehr viel wärmer wird es heute allerdings nicht. Die Temperaturen sollen maximal 8 Grad erreichen, so die Prognose der GeoSphere Austria.