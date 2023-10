Knapp 10.000 Mängel behoben Moderner und flexibler: So macht Villach künfig die „Augen auf“ Villach - Um erfolgreiches Bürgerbeteiligungsmodel der Stadt künftig zu nutzen, ist Adaptierung am Smartphone nötig. Seit Einführung der „Augen auf! Villach“ ́- Plattform vor fünf Jahren konnten fast 10.000 gemeldete Mängel behoben werden. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (269 Wörter) © Fotomontage/5min/Augen Auf-App

Sperrmüll wurde illegal entsorgt, eine Sitzbank ist kaputt, eine Laterne defekt. So lesen sich typische Anliegen und Mängel, die auf der „Augen auf! Villach“-Plattform von aufmerksamen Villachern gemeldet werden. Seit Einführung dieser Plattform vor fünf Jahren wurden 9690 Mängel über diesen Weg gemeldet. 9563 konnten beseitigt und behoben werden.

Neue technische Adaptierungen

Um weiterhin so erfolgreich sein zu können, ist es ab Dienstag, 4. April 2023, notwendig, „Augen auf! Villach“ auf die nächste Stufe zu heben. Bisher konnte die Plattform über die Smartphone-App und über die Internetseite augenaufvillach.at genutzt werden. Künftig setzt man auf eine neue technische Weblösung (HTML5), was eine Adaptierung am Smartphone nötig macht. Die neue Lösung bietet eine moderne Oberfläche, bessere Unterstützung von Digitalisierungsstandards, höhere Flexibilität und ist erweiterbar.

In rund neun Tagen behoben

Allein 2022 wurden über diese Plattform 330 Störungen im öffentlichen Beleuchtungsnetz behoben, 320 Schlaglöcher provisorisch gefüllt und repariert, 580 Verunreinigungen in Parkanlagen und auf öffentlichen Grünflächen beseitigt sowie 60 wilde Ablagerungen in Waldstücken entfernt. Die Durchschnittsdauer für die Bearbeitung eines Anliegens lag bei rund neun Tagen. Die rasche Behebung der Mängel ist nur wegen der engagierten Meldungen der Bürger sowie durch den Einsatz der Mitarbeite möglich.

Ab 4. April sollten folgende Schritte erledigt werden:

Schritt 1: App-Store am Smartphone öffnen und die „Augen auf! Villach“- App suchen. Schritt 2: Update herunterladen und die App öffnen. Dann erfolgt die direkte Umleitung auf die neue Weblösung. Schritt 3: Über das Smartphone-Menü unter dem Punkt „Home- oder Startbildschirm hinzufügen“ lässt sich eine Verlinkung auf den Startbildschirm erstellen.