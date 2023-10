Geduld gefragt Reisewelle & "Masters of Dirt" füllen Steier­marks Straßen Graz - Am kommenden Osterwochenende werden Reisewellen über Österreich rollen. Ein starker Geduldsfaden ist hier gefragt. Am Karsamstag wird in Graz zudem "Masters of Dirt" die Stadthalle und die Straßen füllen. von Sabrina Tischler 3 Minuten Lesezeit (429 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Der Ostermontag beschert rund 9 Millionen Österreicher*innen ein verlängertes Wochenende. Viele werden diese Gelegenheit zu einem Kurzurlaub nutzen. Daher scheinen ab Donnerstagnachmittag und vor allem ab dem Freitagnachmittag starkes Verkehrsaufkommen und Staus auf den Autobahnen in und rund um die Großstädte sehr wahrscheinlich. Auch auf den Stadtausfahrten sollten Autofahrer zum Teil wesentlich mehr Zeit einplanen.

Samstag bringt lange Wartezeiten

Am Samstag werden ab dem Vormittag bis in den Nachmittag auf den Transitrouten des Landes und in den Nachbarstaaten Staus und lange Wartezeiten nicht ausbleiben. Die Blechkolonnen werden auf den klassischen Staustrecken wie der Brennerautobahn (A13), Pyhrnautobahn (A9) oder Tauernautobahn (A10) nicht nur Richtung Süden, sondern auch nordwärts rollen. Grund dafür ist das Osterferien-Ende in manchen deutschen Bundesländern. „Auch vor den Grenzübergängen wie dem Karawankentunnel auf der A11, Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntalautobahn (A12) oder Suben auf der Innkreisautobahn (A8) sind große Verzögerungen sehr wahrscheinlich“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Rückreisewelle sorgt auch am Montag für Staus

Der Oster-Montag markiert nicht nur das Ende der Osterferien in Österreich, sondern auch den Tag der Rückreisewelle in Richtung Bundes- und Landesmetropolen. Hier werden vor allem die Westautobahn (A1) bei Salzburg und Linz sowie zwischen Sankt Pölten und Wien, die Südautobahn (A2) bei Graz sowie zwischen Knoten Guntramsdorf und Knoten Inzersdorf und die Ostautobahn (A4) bei Bruck/Leitha und zwischen Schwechat und dem Knoten Prater im Mittelpunkt der Stauberichterstattung stehen. Aber auch die Grenzübergänge Karawankentunnel, Nickelsdorf/Hegyeshalom und Spielfeld/Sentilj werden vordere Plätze im Ranking der längsten Verzögerungen finden.

„Masters of Dirt“ füllt die Stadthalle Graz und die Straßen

Der Karsamstag 2023 ist nicht nur der letzte Tag der Fastenzeit in der christlichen Westkirche, sondern auch der Tag von „Masters of Dirt“ in Graz. Die Show der „Herren des Drecks“ gastiert gleich zweimal in der Stadthalle der steirischen Landeshauptstadt. Die 1. Show startet um 14 Uhr, der Beginn der 2. Vorstellung ist um 20 Uhr. Die Veranstaltungshalle wird zu beiden Terminen ausverkauft oder zumindest mit tausenden Zusehern gut gefüllt sein. Da viele Ticketbesitzer und/oder deren Begleitpersonen mit dem eigenen Fahrzeug anreisen werden, werden lange Verzögerungen auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, am Jakominigürtel und der Münzgrabenstraße nicht ausbleiben. „Wer sich Ärger bei der Parkplatzsuche ersparen will, sollte die Parkgarage und die eingerichteten Parkplätze am Messegelände nutzen bzw. in der Nähe ausweichen. Hier gelten Veranstaltungspauschalen von EUR 8,- bzw. EUR 6,-. Wer öffentlich anreisen will, kann das mit den Straßenbahnlinien 4, 5 und 6 tun“, so Thomas Haider abschließend.