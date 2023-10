Eröffnung

Erster Blick ins Innere: Neues Lokal öffnete am Haupt­platz seine Türen

Villach - Am 3. April 2023 feierte das Lokal "Hauptplatz 17" in der Draustadt seine Eröffnung. Dahinter steckt der Villacher Unternehmer Ralph Koschier. Er feilte über ein Jahr an dem historischen Projekt. Wir haben für euch einen Blick ins Innere der neuen Café-Bar geworfen.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (235 Wörter) #GOODNews