Warm anziehen! Minus­grade: Temperaturen in Kärnten stark ge­fallen Kärnten - Das Aprilwetter macht wirklich, was es will. Kaum hat Ende März der Frühling warme Temperaturen und Sonnenschein mit sich gebracht, sieht es jetzt schon wieder ganz anders aus. Zwar scheint die Sonne, dennoch ist es kalt. In den Bergen wurden sogar Minusgrade im zweistelligen Bereich gemessen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (169 Wörter) © Anna Meier

Brrrr…! Mit eisigen Temperaturen starteten heute einige Kärntner in den Tag – über Nacht hatte es stark abgekühlt. Auf den Bergen sind die Minusgrade sogar im zweistelligen Bereich. Kältepol ist da eindeutig der Sonnblick, in den Hohen Tauern, hier wurden mit Stand 10 Uhr -18 Grad gemessen. Selbst in den Villacher Alpen hat es frostige -12 Grad. Auch auf den anderen Kärntner Bergen fielen die Temperaturen unter 0. Heute Vormittag wurden auf der Kölnbreinsperre 11,2 Grad, am Katschberg -6,4 Grad und auf der Flattnitz -4,2 Grad gemessen.

Maximal bis zu 10 Grad heute

Von warmem Frühlingswetter ist heute also keine Sicht. Im Gegensatz zu den Bergen wurden in den Städten um 10 Uhr zumindest bereits Plusgrade verzeichnet. So hat es in Klagenfurt-Flughafen 3,9 Grad und Villach 3,5 Grad. In St. Veit an der Glan sowie in Hermagor wurden 3,3 Grad gemessen. In Spittal hat es 3.2 Grad. Sehr viel wärmer wird es heute allerdings nicht. Bei viel Sonnenschein sollen die Temperaturen heute maximal 11 Grad erreichen, so die Prognose der GeoSphere Austria.