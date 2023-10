Spende pro Tafel

Lecker: Ab sofort gibt es SK Sturm Graz-Schokolade

Graz - Der steirische Kult-Chocolatier Josef Zotter produziert neu eine „SK Sturm Graz“-Schokolade. In auffälliger Verpackung präsentiert sich die „Labooko“-Schoko mit einer dunklen 70-Prozent-Tafel und einer weißen Tafel auch innen in den Vereinsfarben. 50 Cent pro verkaufter Schokolade gehen an die Initiative „Sturm hilft“.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (151 Wörter)