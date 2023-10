Immer donnerstags! Faaker Bauern­markt startet am 4. Mai in die Saison Faak am See - Tolle Neuigkeiten hat der Finkensteiner Tourismusverband für euch parat: Auch heuer wird der beliebte Faaker Bauernmarkt wieder an den Donnerstagen von Mai bis September 2023 stattfindet. Los geht es am 4. Mai! von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (137 Wörter) #GOODNews © www.visitvillach.at

Schauen, Schlemmen und Shoppen: Der Faaker Bauernmarkt zählt für Touristen wie Einheimische zu den absoluten Highlights des Kärntner Sommers. Auch heuer wird er wieder an (beinahe) jedem Donnerstag von Mai bis September 2023 stattfinden. “Ausgenommen ist nur der 7. September, weil zu diesem Zeitpunkt die European Bike Week über die Bühne gehen wird”, heißt es seitens des Finkensteiner Tourismusverbandes auf Nachfrage von 5 Minuten.

Pop-Up-Hütte kommt!

“Im heurigen Jahr soll außerdem regionalen Anbietern die Möglichkeit geboten werden, im Rahmen einer Pop-Up-Hütte, in die Welt des Faaker Bauernmarkts zu schnuppern und so den Marktverkauf in unserer schönen Region für sich zu entdecken”, berichten die Verantwortlichen weiter. An bis zu drei Markttagen können Interessierte, ihr Sortiment, in einer für sie bereitgestellten Hütte, anbieten.