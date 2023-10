Modern und nachhaltig Beim Haus­halts­strom 50 Prozent sparen? Mit Miele Moser geht das! Villach - Seit über 50 Jahren ist die Firma Miele Moser bekannt dafür, mit Fachkompetenz und Qualität zu punkten. In den letzten Jahren hat sich einiges verändert: Das neue Geschäftslokal mit Showroom, moderner Werkstätte und großem Lager befindet sich seit 2021 im Villacher Meisenweg, Ecke Udine Straße. Was sich glücklicherweise nicht verändert hat, ist das Führungsduo: Herbert Moser jun. und seine Frau Biljana leiten noch immer gemeinsam das traditionelle Familienunternehmen. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (407 Wörter) Werbung Das Führungsduo: Herbert Moser jun. und seine Frau Biljana. © 5min.at

Das Fachgeschäft Moser war schon seit seiner Gründung vor 50 Jahren immer Miele Partner. Im Laufe der Jahre wurde aber der bisherige Standort zu klein. Daher entschied man sich vor zwei Jahren für eine Veränderung: Ziel war es, das Geschäft zu vergrößern, zu modernisieren und damit mehr Platz zu schaffen um die Kunden noch besser betreuen zu können – und das ist auf jeden Fall gelungen!

Alles, was das Haushaltsherz begehrt!

Das Fachgeschäft präsentiert seinen Kunden eine weit gestreute Produktpalette. Angefangen von Küchengeräten, wie Herd und Backofen, Geschirrspüler und Mikrowelle, Kühl- und Gefriergeräten, Waschmaschinen, Trockner und Staubsaugern, bis hin zum Wasserkocher oder gar der elektronischen Zahnbürste. “Wir bieten unseren Kunden alles, was im Haushalt und im Gewerbe benötigt wird an“, erzählt uns Herbert Moser. Neben dem Geschäft betreibt das Ehepaar auch erfolgreich einen Online-Shop mit perfekt funktionierendem Zustellservice. “Zu unseren Kunden gehören nicht nur Privatpersonen. Viele Gastro-Betriebe in der Umgebung zählen zu unseren langjährigen Partnern.”

Teure Geräte kannst du dir sparen!

Bist du also auf der Suche nach einem neuen Elektrogerät das energiesparender und leiser ist? Brauchst du dazu eine fachmännische Beratung? Dann bist du bei Miele Moser genau richtig! “Elektrogeräte mit der A+++ Zertifizierung sind heutzutage ein sehr großes Thema. Zum Beispiel haben die neuesten Waschmaschinen eine Mengenautomatik, mit der das Programm, abhängig vom Gewicht der Wäscheladung, die Wassermenge und den Strombedarf selbst regeln kann. Der Stromverbrauch hat sich bei neuen Geräten sogar um bis zu 50 Prozent reduziert. Kühlgeräte sind besser isoliert, Trockner sind mit Wärmepumpen ausgestattet, laufen kürzer und brauchen daher auch weniger Strom”, schildert Moser.

Bei Miele Moser findest du die neuesten Waschmaschinen mit Mengenautomatik! © 5min.at

Hier kann die ganze Familie shoppen!

Auf einer Fläche von über 200m² präsentiert sich die Firma Moser als eines der modernsten Fachgeschäfte für Haushaltsprodukte. “Wir zeigen in unserem Showroom die neuesten Geräte für den privaten Bereich und die Gastronomie. Weiteres haben wir eine moderne Werkstätte vor Ort und ein riesiges Lager. Dies alles ermöglicht uns, dass unsere Kunden ihre ausgewählten Produkte bei Bedarf auch gleich mitnehmen können”, schwärmt Herbert Moser. Und besonders Familien können hier bequem shoppen: “In einer Kinderecke, können sich die Kleinsten spielerisch beschäftigen, während sich die Eltern beraten lassen können”, ergänzt Biljana Moser, selbst Mutter einer Tochter.

Deshalb zu Miele Moser: Alles aus einer Hand: Von der Beratung - Lieferung - Entsorgung bis hin zur Reparatur

Serviceprofis: Sieben Tage die Woche unter einer Hotline erreichbar

Reparaturspezialisten: Eigenes Kundenservice mit Reparaturangebot in der Werkstatt oder beim Kunden vor Ort

Fachmännische Entsorgung: Neu-Geräte werden kostenlos zugestellt und Alt-Geräte werden gratis fachgemäß entsorgt. Eine sofortige Mitnahme der Geräte ist durch ein großes Lager möglich

Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr Samstag und Sonntag

unter der 24 Stunden-Hotline 04242/444 90