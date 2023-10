Von Straße abgekommen Gegen Telefon­mast, Halte­stelle & mehr ge­fahren: Lenker (32) schwer verletzt Bad Rasdkersburg - Montagnacht, 3. April 2023, kam ein 32-Jähriger aus ungeklärter Ursache von der Straße ab. Er erlitt schwere Verletzungen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (114 Wörter) SYMBOLFOTO © Feuerwehr Ebenthal

Gegen 23.30 Uhr fuhr ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark auf der B69 von Altneudörfl kommend in Fahrtrichtung Halbenrain. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Mann in einer leichten Linkskurve geradeaus. Dabei fuhr er gegen einen Straßenleitpflock, weiter in ein Verkehrszeichen, Telefonmast, eine Sitzbank bei einer Bushaltestelle und prallte zuletzt in einen Baum, wo er schlussendlich zum Stillstand kam.

Lenker erlitt schwere Verletzungen

Eine zufällig vorbeikommende Notärztin führte die Erstversorgung des 32-Jährigen durch. Die Freiwilligen Feuerwehren Bad Radkersburg und Altneudörfl (24 Einsatzkräfte) befreiten den Mann aus dem Fahrzeug. Der 32-Jährige wurde von dem Roten Kreuz in das LKH Feldbach verbracht. Er erlitt schwere Verletzungen.