Rotes Kreuz und ÖAMTC warnen Höheres Unfall­risiko zu Ostern: Achtsam­keit ist jetzt besonders gefordert Kärnten - Am Osterwochenende ist auf Österreichs Straßen üblicherweise viel los. Von Karfreitag bis Ostermontag kommt es daher auch häufiger zu Unfällen: In den vergangenen 30 Jahren zusammen verunglückten am Osterwochenende 249 Menschen tödlich.

Im Jahr 2023 sind von 1. Jänner bis 4. April laut vorläufigen Zahlen des BMI 73 Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. „Die häufigsten Unfallursachen der vergangenen Jahre sind dabei Unachtsamkeit / Ablenkung sowie nicht angepasste Geschwindigkeit. Fahrfehler in Kombination mit unzureichendem Sicherheitsabstand führen dabei oftmals zu schweren Unfällen”, erklärt ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nosé.

Richtiges Verhalten

Im Falle eines Unfalls ist Zivilcourage gefragt: Sollte man an eine Unfallstelle kommen oder Zeuge eines Unfalls werden, ist das richtige Verhalten immens wichtig. Die Unfallstelle soll mittels Warnblinkanlage, Warnweste und Warndreieck abgesichert werden. Bei medizinischen Notfällen sollte man sofort den Notruf unter 144 verständigen. “Erste Hilfe und eine Helmabnahme können dann Leben retten”, gibt Rotkreuz-Chefarzt Wolfgang Schreiber zu bedenken. Mit einem Erste-Hilfe-Kurs sind Personen sicherer unterwegs.

Achtung vor Selbstüberschätzung

Da im Frühjahr wieder ein größerer Verkehrsteilnehmermix auf den Straßen ist, sollten alle mit erhöhter Aufmerksamkeit unterwegs sein. Biker und Radfahrer sollten es am Beginn der Saison langsam angehen. Nosé ergänzt: „Autofahrer müssen sich auf eine höhere Anzahl an Fahrrad- oder Motorradfahrenden einstellen und sollten dementsprechend vorausschauend fahren. Außerdem neigen Verkehrsteilnehmer besonders am Anfang der Saison zur Selbstüberschätzung und zu unüberlegten Fahraktionen.” Gerade bei Motorrad- oder Radfahrenden zeigt sich dies deutlich anhand der hohen Zahlen an Alleinunfällen.

Schnelle Reaktion ist wichtig

„Wenn der Motorradfahrer auf Ansprechen und sanftes Schütteln nicht reagiert, muss der Helm vom Ersthelfer immer abgenommen werden, sonst könnte der Verletzte ersticken“, so der Rotkreuz-Chefarzt. Viele glauben fälschlicherweise, das dürften nur ausgebildete Sanitäter und scheuen aus Angst, etwas falsch zu machen, vor der Helmabnahme zurück. „Das Einzige, was man falsch machen kann, ist nichts zu tun“, sagt Schreiber. Der ÖAMTC sieht vor allem die jährlichen Schwerpunktaktionen der Polizei positiv. Die sichtbare Präsenz der Exekutive erhöht die Aufmerksamkeit und fördert ein korrektes Fahrverhalten. “Man sollte sich voll und ganz auf das Fahren konzentrieren und so unterwegs zu sein, dass man auf mögliche Fahrfehler anderer Verkehrsteilnehmender reagieren kann”, so der Verkehrstechniker abschließend.