Ab 1. Mai 2023 Alexander Tarzi wird neuer Leiter der Kelag-Konzern­kommunikation Klagenfurt - Alexander Tarzi (56) übernimmt ab 1. Mai 2023 den Bereich Konzernkommunikation/Corporate Affairs bei der Kelag. Der neue Bereichsleiter verfügt über insgesamt 27 Jahre Erfahrung in der Unternehmenskommunikation.

“Die Kommunikation hat im Rahmen der Energiewende einen besonders hohen Stellenwert und wir freuen uns, dafür einen ausgewiesenen Experten an Bord zu holen”, Danny Güthlein, Vorstand der Kelag. In den vergangenen neun Jahren leitete Alexander Tarzi die Kommunikation des Halbleiterherstellers Infineon Technologies Austria AG in Villach. Davor war er in der österreichweiten und globalen Kommunikation für Technologieunternehmen wie ABB Austria, Philips Austria und NXP Semiconductors tätig.

Bisheriger Bereichsleiter fokussiert sich auf neue Projekte

„Alexander Tarzi verfügt aus seinen bisherigen Tätigkeiten über umfassendes Kommunikations-Know-how speziell in den Bereichen Innovation und Digitalisierung“, erklärt Reinhard Draxler, der mit 1. Mai 2023 Mitglied des Vorstands der Kelag wird. „Das sind künftig auch wesentliche Schwerpunkte für die erfolgreiche Positionierung der Kelag als nachhaltiges Energieunternehmen bei Mitarbeitern, Kunden, Stakeholdern sowie am Arbeitsmarkt.“ Der bisherige Bereichsleiter Werner Pietsch wird sich ab 1. Mai auf Aufgaben und Projekte rund um die Energiewende fokussieren und hier seine Branchenkenntnis und seine Stakeholder-Kontakte einbringen.