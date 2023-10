Wenn der Osterhase elektrisch fährt Für einen sicheren Umgang: Das muss bei E-Bikes und E-Scooter beachtet werden Steiermark - Immer mehr Brände werden von Lithiumbatterien verursacht. Damit die auch in E-Bikes und E-Scootern enthaltenen Lithium-Ionen-Akkus nicht zu gefährlichen Brandstiftern werden, gibt der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe Tipps für den richtigen Umgang. von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (405 Wörter) © 5min.at

Laut Verband der Sportartikelerzeuger und Sportausrüster Österreichs, ist jedes zweite verkaufte Fahrrad mittlerweile ein E-Bike. Mit dem Frühling startet die Hochsaison für E-Scooter. Gleichzeitig mehren sich Nachrichten über explodierende Roller oder Elektroräder, die in Flammen aufgehen. Der Grund: Beide enthalten sogenannte Lithium-Ionen-Akkus, diese können sich selbst entzünden und einen Brand verursachen. Nicht nur in privaten Haushalten, auch in Müllwägen und Entsorgungsbetrieben kommt es viel zu oft zu gefährlichen Bränden. Lithiumbatterien müssen daher immer getrennt gesammelt und bei entsprechenden Sammelstellen oder im Handel abgegeben werden.

Akkus immer unter Aufsicht laden

„Akkus sind ein Brandrisiko. Diese Gefahr ist sehr real und muss beim Aufladen sowie bei der Lagerung von E-Bikes und E-Scootern stets bedacht werden“, empfiehlt Gabriele Jüly, Präsidentin des Verbands Österreichischer Entsorgungsbetriebe. „Akkus sollen immer nur unter Aufsicht und auf nicht brennbaren Böden geladen werden. Nach einem Sturz mit dem Rad oder Roller unbedingt daran denken, die Batterie zu kontrollieren. Schon ein winziger Riss könnte dazu führen, dass sich der Akku selbst entzündet.“ Das ist allerdings nicht immer möglich, weil manche Akkus fix eingebaut sind. E-Scooter und E-Bikes sollten weiters keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden. Im Optimalfall dürfen sie nicht unter dem Gefrierpunkt und nicht über 40 Grad gelagert werden.

Wenn der Osterhase ein E-Bike bringt

In wenigen Tagen ist Ostern. Laut dem Verband der Sportartikelerzeuger und Sportausrüster Österreichs finden 60 bis 70 Prozent der Kinderfahrräder in dieser Zeit neue Abnehmer, darunter auch viele E-Bikes. „Wir empfehlen, auch Kinder über den richtigen Umgang mit Akkus von E-Bikes oder E-Scootern zu informieren“, erklärt Jüly, selbst Mutter von drei Kindern. „Auf keinem Fall dürfen die mobilen Ostergeschenke in Kinderzimmern geladen oder gelagert werden, das wäre viel zu gefährlich.“

Was tun bei einem Akkubrand?

Wenn sich ein Akku verformt, heiß anfühlt, seltsam riecht oder seine Farbe verändert muss das sehr ernst genommen werden. „In so einem Fall muss die Batterie mitsamt Gerät rasch ins Freie gebracht und beobachtet werden. Sollte sie sich entzünden als Ganzes ins kalte Wasser eintauchen, damit sie abkühlt. Bei großen Geräten und Akkus wie ein E-Bike oder E-Scooter unbedingt die Feuerwehr rufen“ , so Jüly: „Jede nicht-recycelte Batterie geht mit dem Verlust von wertvollen Rohstoffen einher. In Zeiten von Ressourcenknappheit müssen wir jedoch darauf achten, wertvolle Mineralien und Rohstoffe im Kreislauf zu halten.“