Offizielle Eröffnung Steirische Küche: Neues Restaurant "Valek's Platzhirsch" öffnet seine Pforten Seiersberg - Seiersberg-Pirka darf sich über Gastro-Zuwachs freuen. Im "Valek's Platzhirsch" werden Sylvia Valek und Manfred Brus-Valek künftig ihre Gäste mit steirischer Küche verwöhnen. Die beiden sind in der steirischen Gastro-Szene keine Unbekannten.

Wen es auf regionale Küche gelüstet, der ist bei “Valek’s Platzhirsch” in Seiersberg-Pirka an der richtigen Adresse. “Schon jetzt am 1. April haben wir aufgesperrt. Auf die offizielle Eröffnung mit Feier und Musik dürfen wir uns dann im Mai freuen”, erzählt Sylvia Valek im Gespräch mit 5 Minuten. Gemeinsam mit ihrem Mann Manfred Brus-Valek wird sie das neue Restaurant betreiben.

Keine Unbekannten in der Gastro-Szene

Sylvia und Manfred sind keine Unbekannten in der steirischen Gastro-Szene. Seit einigen Jahren führen die beiden schon das Restaurant “seaside sulmsee” in Leibnitz. 2021 eröffneten sie schließlich den Heurigen “Zur Laube” in Seibersdorf, Südsteiermark. “Wir wollten uns vergrößern und haben uns deshalb entschlossen, den Standort in Graz-Umgebung zu eröffnen”, so Sylvia. Im Mai verwöhnt das Ehepaar seine Gäste künftig im ehemaligen “Fredl’s Gasthof” in der Erzherzog-Johann-Straße 84 mit einer bunt gemischten, gehobenen, steirischen Küche. Auch für Veganer und Vegetarier ist etwas dabei.