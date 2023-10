Neues aus dem "Adlerhorst" VSV: Julian Payr geht, Layne Viveiros bleibt Villach - Ein Abgang und eine Verpflichtung im „Adlerhorst“: Julian Payr kehrt aus familiären Gründen zurück in seine Heimat Vorarlberg. Layne Viveiros wird hingegen auch in der kommenden Saison für den EC iDM Wärmepumpen VSV verteidigen. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (247 Wörter) Layne Viveiros wird in der kommenden Saison für die VSV-Adler verteidigen. © VSV / Krammer

Aufgrund einer schweren Schulterverletzung, die er im ersten Meisterschaftsspiel Anfang September des Vorjahres gegen die Black Wings Linz erlitten hatte, musste Julian Payr die gesamte Saison von der Tribüne aus verfolgen. Damit hat er nach der Saison 2020/2021 auch die aktuelle Spielzeit verletzungsbedingt fast komplett auslassen müssen. Jetzt ist der gebürtige Feldkircher an VSV-Teammanager Andreas Napokoj mit der Bitte um Vertragsauflösung herangetreten: “Julian hat uns ersucht, den laufenden Vertrag vorzeitig zu beenden. Er möchte aus familiären Gründen zurück in seine Heimat Vorarlberg. Wir haben seinem ausdrücklichen Wunsch entsprochen.”

Layne Viveiros bleibt

Gleichzeitig haben die Blau-Weißen Layne Viveiros fix verpflichtet. Er hat einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben. Der 27-jährige Defender, der insgesamt sieben Saisonen in den Diensten von Red Bull Salzburg stand, und in der Saison 2020/21 zudem insgesamt 13 Spiele für die Augsburg Panthers in der DEL absolvierte, wechselte Ende Februar von den Pioneers Vorarlberg leihweise für acht Spiele in den „Adlerhorst“. Jetzt wurde Viveiros von den Blau-Weißen fix für die kommende Saison verpflichtet. Er freut sich sehr, weiterhin für den VSV, für den auch schon sein Vater Manny Viveiros sehr erfolgreich spielte, am Eis stehen zu dürfen: „Ich bin sehr glücklich hier in Villach und fühle mich im Team absolut wohl. In der kommenden Saison möchte ich von Anfang an mit ganz starken Leistungen überzeugen, um dem Team zu helfen und gemeinsam erfolgreich zu sein.“