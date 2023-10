Tierschutz Austria: "Es ist ein Märchen, dass der böse Wolf Kinder frisst" Kärnten - Zum Abschuss von Wölfen, die in Kärnten per Verordnung erfolgen, haben die Tierschützer in Kärnten nun durch Madeleine Petrovic vom Tierschutz Austria und Präsidentin des Wiener Tierschutzvereines eine weitere Fürsprecherin bekommen. von Manfred Wrussnig 4 Minuten Lesezeit (487 Wörter) © Pixabay / WorldInMyEyes

Madeleine Petrovic bezeichnet die Abschussverordnung als nichts anders als ein juristischer Trick, der in Kärnten erfunden wurde, um einen Bescheid, gegen den man Einsprüche erheben hätte können, auszuhebeln. Ein Strafrechtsverfahren der EU sei schon eingeleitet, leider werde dann nur der Bund bestraft, nicht das Land Kärnten. “Nur eine Ministerweisung von Leonore Gewessler, könnte die Verordnungswelle in Kärnten stoppen. Aber so etwas gibt es leider so gut wie nie”, bedauert Petrovic.

“Ohne Beteiligung von Umwelt- und Tierschutzorganisationen rechtswidrig”

Dabei sieht es für die Wölfe rechtlich sehr gut aus: “Die Verfahren zum Abschuss von Wölfen ohne Beteiligung von Umwelt- und Tierschutzorganisationen sind rechtswidrig, denn die Aarhus-Konvention stellt dieses Mitspracherecht sicher. Daher hätten der Wiener Tierschutzverein und andere Vereine zum Schutz von Natur und Lebensräumen Parteistellung in allen Verfahren, in denen ganz konkret, also mit Bescheid, Eingriffe verfügt werden. Die österreichischen Bundesländer haben sich aber einen juristischen Trick einfallen lassen, um die Mitsprache der Umweltvereine auszuhebeln: Sie erlassen allgemeine Verordnungen statt konkreter Bescheide. Das wird sich rächen, weil zu glauben, dass die derartigen Machenschaften von den europäischen Gremien und den Verfassungsschützern in Österreich Bestand haben, ist genauso naiv wie der Glaube an die Märchen vom Bösen Wolf”, so Madeleine Petrovic.

“Schauermärchen”

Die Organisation hält zudem fest, dass Wölfe, wie Räuber überhaupt, auch notwendig sind, um das ökologische Gleichgewicht und die gesunde Entwicklung der Population der Beutetiere sicherzustellen. “Der Glaube, dass der Mensch die Natur besser steuern kann als sie sich selbst, ist gefährlich. Raubtiere und Beutetiere haben seit Jahrmillionen in Lebenskreisläufen miteinander gelebt, bis der Mensch begann, ihre Lebensräume zu zerstückeln und sie mit Schauermärchen zu trennen. Zudem werden Wölfe oft zu Problemen, weil sie gejagt und vom Rudel getrennt werden”, so die Tierschützerin.

Schulklassen sollen beim Wiener Tierschutzheim vorbeischauen

Im Falle Kärnten, wo mindestens zwei Rudel leben, aber 17 Rudel mit geschätzt insgesamt mehr als 100 Wölfen im grenznahen Raum in Friaul und Slowenien unterwegs sind, würden vereinzelte Abschüsse nichts bringen. Um die Angst vor dem Wolf zu nehmen, lädt Petrovic Schulklassen aus Kärnten, die zu Besuch in Wien weilen, spontan ein, sich bei ihr zu einer Besichtigung des Tierschutzheimes melden. “Auch ein Besuch bei Wölfen ist möglich, es ist einfach ein Märchen, dass der böse Wolf Kinder frisst”, so Petrovic. Das Weidevieh soll dort, wo es möglich ist, durch Herdenschutzzäune gesichert werden. “Dafür gibt es Geld von der EU, kein Landwirt muss dafür etwas zahlen, auch um Hirten zu finanzieren ist Geld da. Die Büchse ist keine Lösung, wir werden lernen müssen, mit den Wölfen, die im Rudel in erster Linie Rotwild jagen, zu leben. Auch die alljährlichen Verbissschäden in den Wäldern werden sicher weniger werden”, so Petrovic