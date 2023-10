Ab Sommersemester 2023

Neue Aus­bildungs-Stipendien für Medizin-Studenten in Graz

Steiermark - In einer Kooperation zwischen Land Steiermark, dem Gesundheitsfond Steiermark, der KAGes und der Medizinischen Universität Graz werden ab dem Sommersemester 2023 Ausbildungs-Stipendien für Medizin-Studentinnen und - Studenten in Graz angeboten. Außerdem wird das Praktikumsentgelt für das Klinisch-Praktische-Jahr (KPJ) an den Landeskrankenhäusern (LKH) der KAGes von bisher 650 Euro (brutto) auf 900 Euro (brutto) erhöht.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (211 Wörter)