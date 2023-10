Drei Jahre Er bleibt zuhause: Fabian Hoch­egger bindet sich langfristig an die "Rotjacken" Klagenfurt - Der frisch gebackene Young Star der Saison in der österreichischen Eishockey-Liga, Fabian Hochegger, hat seinen Vertrag bei seinem Stammverein bis 2026 verlängert. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (213 Wörter) © EC-KAC / Josef Kuess

Nach einem Ruhetag am Montag startet beim EC-KAC mit heute, Dienstag 4. April 2023, die ausgedehnte Phase der Analyse der mit dem Halbfinal-Aus gegen Titelverteidiger EC Salzburg am Sonntag zu Ende gegangenen Saison 2022/23. Bevor dieser Prozess eingeleitet wird, freuen sich die Klagenfurter bekanntgeben zu können, dass bereits vor einigen Wochen die Kooperation mit Stürmer Fabian Hochegger langfristig verlängert wurde. Sein neues Arbeitspapier bindet ihn bis zum Ende der Spielzeit 2025/26 an den Klub.

50 Ligaspiele und elf Treffer

Fabian Hochegger erlebte in dieser Saison seine „Breakout Season“, der Eigenbauspieler erzielte in 50 Ligaspielen elf Treffer und platzierte sich damit auf dem guten sechsten Rang der teaminternen Torjägerliste. Aufgrund einer im fünften Viertelfinalspiel erlittenen Unterkörperverletzung war der 21-Jährige im Halbfinale zum Zuschauen verurteilt, dennoch wurde er in der vergangenen Woche als Young Star der Saisonausgezeichnet.

Eine Langfristige Bereicherung

„Fabian Hochegger war im Nachwuchs über Jahre ein Punktesammler in Kanada. In der abgelaufenen Saison konnte er dies nun in der Kampfmannschaft umsetzen. Alle Beteiligten wissen, dass das erste Jahr nach einer Breakout Season in der Regel sehr schwer ist, aber wir glauben, dass er unsere Mannschaft langfristig bereichern wird. Auch sieht man bei jedem seiner Einsätze, dass er für unseren Klub und unser Team brennt“, erläutert General Manager Oliver Pilloni.