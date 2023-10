"Stadtregierung muss endlich handeln!" Häuser von Burschen­schaften wieder mit Farb­bomben beworfen Graz - In der Nacht auf den 4. April kam es erneut zu mutmaßlich politisch motivierten Vandalismus-Angriffen gegen zwei Grazer Studentenverbindungen. Die FPÖ kritisiert diese Angriffe aufs Schärfste und fordert die Grazer Stadtregierung zum Handeln auf. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (142 Wörter) © 5min.at

Derzeit noch unbekannte Täter bewarfen in der Nacht auf Dienstag, den 4. April das Haus der Burschenschaft Germania, sowie die Wartburg, in welcher sich die Burschenschaft Allemannia befindet, mit Farbbomben. “Bei der Germania wurde zudem eine mit Farbe gefüllte Glasflasche durch das Fenster einer dort wohnenden Studentin geworfen, verletzt wurde zum Glück niemand”, teilt die FPÖ in einer aktuellen Aussendung mit.

“Stadtregierung muss endlich handeln!”

Der Obmann des Ring Freiheitlicher Studenten Fabian Gutschreiter kritisiert diese Vorgangsweise aufs Schärfste. „Es kann nicht sein, dass Studenten mittlerweile nicht einmal mehr in ihrem eigenen Zuhause vor linksextremer Gewalt geschützt sind“, so Gutschreiter. Leider sei zu befürchten, dass wie bei den letzten Vandalismusakten, die Ermittlungen keine großen Erfolge einfahren würden. Im Jänner 2022 bot die FPÖ 1000 Euro für sachdienliche Hinweise, auch damals blieb ein Erfolg der Ermittlungen aus.