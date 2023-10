Ostermarkt Velden Frühlings­gefühle in Velden: Auch „Mama Oster­hase“ hoppelt vorbei Velden - Die Freude war groß, als am 1. April endlich wieder der Ostermarkt seine Pforten in Velden öffnete. Und inmitten des vorösterlichen Rummel befindet sich Frau Osterhase, die die vielen Besucher aus nah und fern herzlich willkommen heißt. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (154 Wörter) #GOODNews Auch Veldens Bürgermeister konnte sich ein Bild mit dem Osterhasen nicht entgehen lassen. © Foto / KK privat

Über den Besuch des Osterhasens freuten sich auch Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk (SPÖ) und die Touristiker Sabine Aigner und Bernhard Pichler Koban. Vom Kurpark bis zum Strandpark bieten zahlreiche heimische Aussteller handgefertigte Produkte an.

Bunte Meisterwerke

Vor dem Schloss Velden stattete Veldens Gemeindeoberhaupt dem kroatischen Künstler Ante Bakter einen Besuch ab, der vor Ort und vor den Augen interessierter Ostermarkt-Gäste zwei Riesen-Ostereier bemalte. Sabine Aigner weist vor allem auf ein abwechslungsreiches und lustiges Kinderprogramm hin, wie den Osterhasen-Spielplatz oder das Osterhasen-Atelier.

Der kroatischen Künstler Ante Bakter bemalt kunstvoll zwei Riesen-Ostereier. © Foto / KK privat

Viele spannende Abenteuer

In der Osterhasen-Villa warten dreimal täglich die neuesten Abenteuer von Hubsi, dem kleinen Hasenjungen auf die jüngsten Velden-Besucher. Bei den täglichen Osterschifffahrten mit der Santa Lucia warten weitere Abenteuer am Wasser. Hier kannst du auch mehr darüber erfahren. Ein Geheimtipp von Frau Osterhase: Wer den Veldener Ostermarkt am Ostersonntag oder Ostermontag besucht, der trifft mit viel Glück „Mama Osterhase“ persönlich an.