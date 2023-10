Vortragsreihe in Villach

Forscher erzählen über Höhlen und Fleder­mäuse im Naturpark Dobratsch

Villach - Der Naturpark Dobratsch birgt noch immer viele Geheimnisse die es zu entdecken gilt. In einer vierteiligen Vortragsreihe geht es am 12. April über die Fledermaus- und Höhlenforscher, die in den letzten Jahren am und im Villacher Hausberg besonders aktiv waren.

von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (169 Wörter)