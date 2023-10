Mit drei Jahren Corona-Verspätung

Der Brucker Business­lauf geht bald wieder an den Start

Bruck an der Mur - Mit drei Jahren Corona-Verspätung geht der 19. Brucker Businesslauf, das Lauf-Ereignis in der Obersteiermark am Donnerstag, dem 11. Mai 2023 an den Start.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (111 Wörter)