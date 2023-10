Vom 15. bis 18. April UNESCO-Welt­erbetag: Graz-Guides bieten kosten­lose Führungen an Graz - Am 18. April feiert Österreich den UNESCO-Welterbetag. Grazerinnen und Grazer sind zur mehrtägigen „Party" herzlich eingeladen: Die GrazGuides liefern vom 15. bis 18. April bei kostenlosen Führungen in der Innenstadt spannende Ein- und Ausblicke. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (200 Wörter) © xbrchx/ #190003086/ stock.adobe.com

Krieg und Frieden. Wie passt das zum Welterbetag, der in Österreich zum dritten Mal am 18. April gefeiert wird? Besser, als es vielleicht den Anschein haben mag. Immerhin ist das UNESCO-Welterbe, zu dem auch die historische Grazer Innenstadt und das Schloss Eggenberg zählen, ein großes, weltumspannendes Friedensprojekt. Das Ziel: Erhaltung der Kultur- und Naturschätze mit außergewöhnlichem Wert unser aller Leben. Die Welterbe-Koordinationsstelle der Stadtbaudirektion hat zu diesem Thema die GrazGuides gebucht, die Grazerinnen und Grazer vom 15. bis 18. April bei insgesamt 22 Touren kostenlos durch die Altstadt führen und sowohl kriegerischen wie friedvollen Spuren der Stadtgeschichte folgen. Das reicht vom Zeughaus, in dem eindrucksvoll zu historischen Waffen gegriffen wird, über die kriegerische Seite des Rathauses bis hin zum chilligen Zusammenleben im Stadtpark, der aus einer ehemaligen Verteidigungsanlage gewachsen ist. Vielmehr sei an dieser Stelle nicht verraten, warten bei den Gratis-Führungen doch knifflige Rätsel für Jung und Alt.Löst man sie richtig, winken Welterbebücher und Eis-Gutscheine. Neben Führungen für Kinder und Erwachsene gibt es auch welche auf Englisch und Chinesisch. Zählkarten für die Touren gibt es im Vorfeld bei Graz Tourismus in der Herrengasse 16.