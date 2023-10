Mehr als 500 Teilnehmer „Sexualität und Behinderung“: Fach­tagung erweckt großes Interesse Velden - Am Donnerstag, 13. April 2023, findet im Casineum Velden die heurige Fachtagung der Anwaltschaft für Menschen mit Behinderung und des Kärntner Monitoringausschusses mit dem Thema „selbstbestimmte Sexualität und Behinderung“ statt. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (200 Wörter) © 5min.at

Das Thema findet großen Anklang, ist die Veranstaltung vor Ort mit 400 Teilnehmer– viele der angemeldeten Personen sind selbst Menschen mit Behinderung – bereits ausgebucht. Bis dato haben sich auch zusätzlich mehr als 100 Personen für die Online-Teilnahme entschieden und kommen auch laufend weitere Online-Anmeldungen herein. Anmeldung per Email ist weiterhin möglich.

Das große Interesse bestätigt das Ziel

Für insgesamt fünf Fachvorträge konnte ein hochkarätiges, fachlich breitgefächertes Referententeam gewonnen werden. Inhaltlich werden das „Tabu Sexualität“ sowie verschiedene Bereiche der Sexualberatung/Peer-Beratung einleitend thematisiert. Weiters sollen Chancen und Grenzen von Sexualbegleitung aufgezeigt und mittels praktischen Beispielen aus der Arbeit der Sexualbegleitung veranschaulicht werden. Mittels Video-Vortrag wird die Bedeutsamkeit von selbstbestimmter Sexualität als wesentlicher Bestandteil einer barrierefreien und selbstverständlichen Teilhabe an der Gesellschaft thematisiert.

Fragen und Disussion

Ein weiterer Fachvortrag wird das Thema der sexuellen Gewalt behandeln. Mit dem abschließenden Vortrag von Volksanwalt Bernhard Achitz in Bezug auf menschenrechtliche Aspekte von Sexualität und das Eingehen auf diverse Haftungsfragen soll die Tagung ihren Ausklang finden. Eine aktive Teilnahme an der Fachtagung wird mittels Einbringen von entstandenen Fragen in die Diskussion selbstverständlich vor Ort als auch online möglich sein.