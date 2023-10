Rettungshubschrauber im Einsatz Kind (5) stürzt von Traktor und wird über­rollt Weiz - Dienstagvormittag, 4. April 2023, kam es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen zu einem Unfall. Ein 5-Jähriger stürzte während der Fahrt aus dem Führerhaus eines Traktors und wurde überrollt. Wie durch ein Wunder erlitt das Kind "nur" leichte Verletzungen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (78 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min

Gegen 9.30 Uhr führte eine 30-Jährige aus dem Bezirk Weiz Arbeiten mit einem Traktor auf dem landwirtschaftlichen Anwesen durch. Bei der Fahrt befand sich ihr 5-jähriger Sohn im Führerhaus des Traktors. In einem unbeobachteten Moment öffnete der Bub während der Fahrt die Fahrzeugtür und stürzte vom Traktor. In weiterer Folge wurde das Kind von dem Traktor überrollt. Der 5-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das LKH Graz verbracht.