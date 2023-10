Igitt! Ekel-Fund in Fisch­stäbchen: Kärntnerin traut ihren Augen nicht! Klagenfurt - Beim Essen musste eine Kärntnerin kürzlich eine unschöne Entdeckung machen. Kaum zu glauben, was sie in einem Fischstäbchen fand... von Redaktion 1 Minute Lesezeit (121 Wörter) © Instagram/klagenfurt_elite

Da vergeht einem ganz schön der Appetit! Mit einem fragwürdigen Fund wandte sich eine Kärntnerin vor ein paar Tagen an den Instagram Account klagenfurt_elite. “Bis jetzt habe ich immer gedacht, wenn manche Menschen Essen fotografieren und etwas Merkwürdiges auffinden, es sei ein Fake”, schreibt die Userin. Doch an diesem Tag musste sie feststellen, dass manchmal wohl doch unerwünschte Dinge ihren Weg in bestimmte Lebensmittel finden. “Heute haben wir wirklich ein ganzes Stück Karton in diesem Fischstäbchen gefunden”, erzählt die Frau bestürzt. Wie das Stück Karton in die Packung kam, ist unklar. Die Userin warnt abschließend: “Es hätte sehr schlimm ausgehen können. Leute, passt auf eure Kinder auf!”