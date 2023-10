Über 307.000 Kunden Kärntens Sparkasse-Filialen stehen unter neuer Führung Kärnten - Neue Verantwortungsbereiche in der Kärntner Sparkasse: Alexandra Riegler ist neue Teamleiterin für alle Filialen in St. Veit und im Görtschitztal. Georg Trattnig übernimmt die Teamleitung für Althofen/Gurktal/Friesach und Kevin Schabernig ist neuer Filialleiter in Althofen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (135 Wörter) Alexandra Riegler, Georg Trattnig und Kevin Schabernig leiten die FIlialien, welche unter anderem zu den 50 Standorten in Kärnten zählen. © Martin Rauchenwald

Eine wesentliche Säule in der Kundenbetreuung ist es, mit Filialen direkt in den Regionen vertreten zu sein. Das zeichnet die Kärntner Sparkasse mit über 50 Standorten in ganz Kärnten aus. Durch persönliche Betreuung, digitales Top-Service mit dem Internetbanking „George“, modernsten Wohlfühlfilialen und echten Spezialisten in allen Veranlagungs- und Finanzierungsfragen können sich die Kunden rundum wohl fühlen.

Rekordzuwachs an Neukunden

Der Erfolg gibt der Kärntner Sparkasse recht, sie verzeichnet seit Jahren einen starken Zuwachs an Neukunden. Aktuell ist es mit einem Plus von 6.455 Neukunden sogar ein Rekordzuwachs in Kärnten. Im Konzern vertrauen der Kärntner Sparkasse über 307.000 Kunden. Gelebte Nachhaltigkeit: Stolze 42,2 Mio. Euro investierte die Kärntner Sparkasse in den letzten 10 Jahren in ihr Filialnetz. Mit ihren Wohlfühl-Filialen in ökologischer Bauweise ist sie Vorreiter in ganz Österreich.