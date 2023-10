"Hyalomma marginatum" Afrikanische Riesen-Zecke in der Steiermark entdeckt Steiermark - Igitt! Ein riesiges Zeckenexemplar der "Hyalomma marginatum" wurde dieses Jahr bereits in der Steiermark entdeckt. Dabei handelt es sich um einen Krabbler aus Afrika, der sich nach und nach aber auch schon in Österreich breit macht. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (201 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Die “Hyalomma marginatum” ist eigentlich in Afrika zu Hause, nun kommt sie aber immer häufiger und vermehrt auch in unsere Breiten. Dabei handelt es sich um eine Riesen-Zecke – sie ist nämlich mit fünf bis sechs Millimeter ungefähr doppelt so groß wie die heimischen Arten. In Österreich wurde sie zwar bereits 2018 erstmals entdeckt, aufgrund der immer wärmeren Temperaturen können sie mittlerweile hier allerdings auch schon überleben.

Riesen-Zecke geht aktiv auf Jagd

Das zeigt ein Beispiel aus der Steiermark: In Jagerberg wurde die Erste von ihnen heuer bereits gesichtet, wie die “Kronen Zeitung” berichtet. Ein weiteres Problem bei dieser Riesen-Zecken-Art ist, dass sie nicht auf ihren Wirt wartet, wie die heimischen Arten, die sich oft ihr ganzes Leben lang kaum bis gar nicht bewegen, sondern aktiv auf Jagd geht. Sie folgt ihrem Wirt dann bis zu einhundert Meter weit.

So sieht die Riesenzecke aus: Fünf bis sechs Millimeter groß (deutlich größer als heimische Arten)

Lange Beine und damit schneller als heimische Arten

Einfärbig brauner Rückenschild

So kann man sich schützen

Experten raten dazu, bei langen Wanderungen langärmelige, helle Kleidung zu tragen. Außerdem sollte man sich, nachdem man in hohem Gras unterwegs war, auch auf Zecken untersuchen – am besten sofort. In jedem Fall sei es ratsam, bei einem Stich der Riesenzecke sofort zum Arzt zu gehen, wie Fachleute raten.