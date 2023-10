Damit rechnete niemand

Alle wollen die Katzer'ln vom Uhle­bauern: "Telefon stand nicht mehr still"

Feffernitz - Eine vorösterliche Überraschung bescherte, wie berichtet, dem Uhlebauern Gebhart Wallner und seiner Claudia in Feffernitz die Hauskatze. Sie brachte vier Junge, drei Weibchen und einen Kater zur Welt, die alle noch die nächsten vier Wochen an der Mutterbrust hängen. An Platzangeboten mangelt es freilich nicht.

von Manfred Wrussnig 1 Minute Lesezeit (182 Wörter)