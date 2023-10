Für den Erhalt wurde "gekämpft" Trotz Unter­schriften­aktion: Rosen­taler Billa schließt nun seine Türen Rosental an der Kainach - Im Rosental an der Kainach sperrt mit 30. Juni eine Billa-Filiale zu, die erst seit zehn Jahren existiert. Selbst der Bürgermeister hat für den Erhalt gekämpft - letztlich glücklos. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (153 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Nicht einmal zehn Jahre ist es her, seit ein Billa im Oktober 2013 in der Einkaufswelt Rosental eröffnet hat. Seit knapp einem halben Jahr gibt es nun schon Gerüchte über die Schließung, nun ist es tatsächlich so weit. Mit Ende Juni wird der Billa dort schließen – erst kürzlich hat knapp eineinhalb Kilometer entfernt, im Vorum in Voitsberg, eröffnet. Selbst der Bürgermeister der Gemeinde, Johannes Schmid, hat sich für die Erhaltung eingesetzt und Unterschriften gesammelt, doch all das hat nichts geholfen.

Am 30. Juni schließt der Billa

Die Arbeitnehmer werden jedoch in umliegende Märkte übernommen. Der Rewe-Konzern habe die Kundenfrequenz und die Wirtschaftlichkeit beobachtet und nun scheinbar entschieden, dass beides nicht mehr gegeben sei, wie Medien berichten. Mit 30. Juni wird es dann daher endgültig dunkel in der Billa-Filiale, womit es in Rosental an der Kainach nur noch einen “Penny” und kleinere Nahversorger gibt.