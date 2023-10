Schienenersatzverkehr kommt Über Ostern wird gearbeitet: Zahlreiche Züge "fallen aus" Graz / Steiermark - Über Ostern, zwischen 8. und 11. April, wird auf den Bahnstrecken zwischen Graz und Frohnleiten und zwischen Spielfeld-Straß und Maribor gearbeitet. Daher kommt es dort zu umfangreichen Streckensperren, wie die ÖBB jetzt berichtet. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (165 Wörter) © 5min.at

Die Strecke zwischen Graz Hauptbahnhof und Frohnleiten ist Teil der Südstrecke und somit eine der wichtigsten Verkehrsachsen im Süden Österreichs. Damit Reisende weiterhin sicher, pünktlich und klimafreundlich an ihr Ziel kommen, seien umfangreiche Servicearbeiten erforderlich, wie die ÖBB in einer Aussendung berichtet. Dadurch kommt am Osterwochenende zu Änderungen in den Fahrplänen im Nah- und Regionalverkehr sowie im Fern- und Nachtverkehr.

Zahlreiche Zugverbindungen betroffen

Zwischen 8. und 11. April können zwischen Graz und Frohnleiten keine Züge des Nah- und Regionalverkehrs fahren. Betroffen sind auch Verbindungen zwischen Graz Hund Bruck an der Mur (REX1597) bzw. Mürzzuschlag (vereinzelte Züge der Linie S1) sowie von Leoben nach Graz. Die Schienenersatzverkehrsbusse von Leoben nach Graz fahren direkt und halten nicht an den Bahnhöfen entlang der Strecke. Auch im Fern- und Nachtverkehr wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Diese Busse fahren jedoch abweichend vom regulären Fahrplan um knapp 20 Minuten früher in Graz ab. Fahrräder können nur im Fernverkehr mit Reservierung mitgenommen werden.