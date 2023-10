Stiefmütterchen am Karfreitag "Bestattung Graz" hat besonderes Geschenk für Friedhofs­besucher Graz - Auch dieses Jahr wartet die "Bestattung Graz" wieder mit einem besonderen Ostergruß auf die Friedhofsbesucher am Karfreitag auf: Es gibt Stiefmütterchen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (51 Wörter) © 5min.at

Die Grazer Friedhofsbesucher werden an zahlreichen Friedhöfen in der Landeshauptstadt am Karfreitag mit Stiefmütterchen überrascht – als kleiner Ostergruß von der “Bestattung Graz”. Das Stiefmütterchen gilt nämlich als Sinnbild für Erinnerung und liebevolles Gedenken. Die christliche Symbolik wiederum erkennt in den Blüten die Dreifaltigkeit Gottes.