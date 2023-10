Schock für Gemeinde Große Trauer: Kärntner Bürger­meister unerwartet ver­storben Reißeck - Kurt Felicetti, langjähriger Bürgermeister von Reißeck, ist im Alter von 67 Jahren plötzlich verstorben. Die Sozialdemokratische Partei Kärnten ist sprachlos und trauert um eines ihrer engagiertesten Mitglieder. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (259 Wörter) © Pexels / SİNAN ÖNDER

Kurt Felicetti wurde im Jahr 2012 zum Bürgermeister von Reißeck gewählt und übte dieses Amt über elf Jahre lang aus. Schon vorher engagierte er sich politisch in der Gemeinde Reißeck – seit 1991 als Gemeinderat und ab 2003 auch als Vizebürgermeister. In dieser Zeit prägte er die Gemeinde maßgeblich und setzte zahlreiche wichtige Projekte um. Besonders engagierte er sich für die Förderung von Familien mit Kindern, für den Ausbau der Infrastruktur und für die Förderung der örtlichen Wirtschaftsbetriebe. Dank seines großen Einsatzes und seiner unermüdlichen Arbeit konnte Felicetti viele Erfolge für die Gemeinde verbuchen. Ganz aktuell ist ein für Felicetti besonders großes Anliegen in Planung, in das er sehr viel Arbeit gesteckt hat: das Alpen-Adria-Zentrum mit Nahversorger. Auch die anstehende Erweiterung der schulischen Tagesbetreuung mit Kindergarten-Zubau war ihm in besonderem Maße wichtig.

Große Trauer

„Die Sozialdemokratische Partei Kärnten verliert mit Kurt Felicetti einen wertvollen und geschätzten Freund. Sein unermüdlicher Einsatz für die Gemeinde und seine Menschlichkeit werden uns allen in Erinnerung bleiben. Wir werden ihn, der stets im Sinne der sozialdemokratischen Werte Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität gehandelt hat, vermissen und ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Wir wünschen der Familie und den Angehörigen in dieser schwierigen Zeit viel Kraft und Trost. Wir stehen ihnen in Gedanken bei und teilen ihre Trauer“, so SPÖ-Kärnten-Landesparteivorsitzender LH Peter Kaiser, Landesrätin Sara Schaar, SPÖ-Kärnten-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher und SPÖ-Bezirksvorsitzende Marika Lagger-Pöllinger.