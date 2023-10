Eifersuchtsdrama! Aus Rache an der Ex: Mann (28) ließ Auto des neuen Freundes anzünden Lienz - Ende Jänner kam es in Lienz zu einem Fahrzeugbrand. Schnell war klar, dass es sich um Brandstiftung handeln dürfte. Ermittlungen führten nun zum Tatverdächtigen. Als Motiv wurde Eifersucht genannt. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (151 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay.com

Zeugen bemerkten in der Nacht auf den 20. Jänner ein Auto in Vollbrand und verständigten die Einsatzkräfte. Die Brandursache war zunächst unklar. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass ein technischer Defekt am Fahrzeug ausgeschlossen werden konnte – Brandstiftung wurde vermutet.

Eifersuchtsdrama endete mit Vollbrand

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte nun ein 29-jähriger Slowake ausgeforscht werden, welcher im Verdacht steht, aus Eifersucht eine derzeit noch unbekannte Person für die Ausführung der Tat beauftragt zu haben, teilt die Polizei am Dienstag mit. Doch das ist noch nicht alles: Weiters wird der 29-Jährige verdächtigt, in der Zeit zwischen 1. Jänner 2022 bis 14. März 2023 als Angestellter einer Tankstelle in Lienz fortlaufend Veruntreuungen begangen zu haben. Konkret wird der Mann verdächtigt, regelmäßig Verkäufe manipulativ verbucht und sich so um einen Betrag im unteren fünfstelligen Eurobereich bereichert zu haben. Der 29-Jährige wird zur Anzeige gebracht.