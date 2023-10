Jetzt fix Polizei findet vermisste Grazerin nach sechs langen Monaten Graz - Wir haben bereits berichtet, nun bestätigt es auch die Polizei: Jene 33-jährige Grazerin, die seit knapp sieben Monaten als vermisst gilt, wurde nun gefunden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (110 Wörter) #GOODNews © Montage: 5min.at/ Polizei Artikel zum Thema Nach sieben Monaten: Wurde vermisste Grazerin nun gefunden?Seit Monaten ver­misst: Hast du Christine vielleicht gesehen?

Mehr als sechs lange Monate war sie verschwunden, nun ist sie wieder da. Wir haben bereits vom Hoffnungsschimmer berichtet, dass eine nun 33-jährige Grazerin gefunden wurde, nun konnte das auch die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigen. Jene Frau, die seit 12. September als vermisst galt, wurde wohlauf von Polizeibeamten in der französischen Hauptstadt Paris wieder gefunden.

Vermisste ist wieder zurück in Graz

Entgegen der ersten Vermutung, dass sie erst kürzlich nach sieben Monaten gefunden wurde, war dies bereits am 15. März der Fall – sie wurde also nach etwas mehr als sechs Monaten gefunden. “Mittlerweile ist sie wieder zurück in Graz”, wie die Polizei berichtet.